Saa tuttavaks - Pärnu politsei narko- ja jäljekoer Shaq

Praegu on ta lihtsalt armas kutsikas, keda kõik nunnutada tahavad.

Šägiga pole see elu lihtne midagi. Temaga pole mõtet hakata võidu jooksma, sest oled juba ette kaotaja. Niisugust energiapommi ei jõua isegi silmadega jälgida. Ja ta on ka terane ja nutikas, nii et juba õpetatakse talle põhitöö tarkusi.

Koerajuhi Aiko Jallai sõnul hakkab Šägi otsima nii keelatud aineid kui ka peidikuid. "Mida kiiremini ta asjad selgeks saab, seda kiiremini võtame midagi uut juurde. Tema jaoks on see ikkagi põnev, sest ta teab, et kui ta teeb midagi hästi, sealt tuleb mingi preemia, sealt tuleb mäng. See kõik motiveerib teda."

Suure jooksmise vahepeal tahab koer pisut juua, aga paigal absoluutselt ei püsi. Ainult autos, seal jääb ta kohe magama, räägib Jallai.

