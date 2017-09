"Minu"-sarja raamatute virn on üle kahe meetri pikk

Epp Petrone ütles, et kõnealune sari on fenomen: kümme aastat ja 101 raamatut. Ta lisas, et palju on olnud ka proovitöid, millest raamatut saanud ei ole.

"Siin on näha ainult jäämäe tipp. Tegelik fenomen on minu meelest need mustandid, mis meieni on jõudnud. Ma olen mõelnud seda, et mingil hetkel võiks ma teha sealt valiku ja saata kirjandusmuuseumile," rääkis Petrone.

Ta lisas, et kõige erilisem on selle sarja puhul mitte kirjanduslik pool, vaid see, et sari on eestlaste elu ja maailmanägemist salvestanud. Nii võib seda tema sõnul pidada ka antropoloogiliseks fenomeniks.

Igal juhul, "Ringvaate" mõõtmistulemuste alusel võib öelda, et sarja raamatud moodustavad üksteise peale panduna üle kahe meetrise torni.