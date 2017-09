Produtsent Paul Aguraiuja seriaalist "Pank": me ei nostalgitse

Augusti lõpus jõudis avalikkuse ette, et Tallegg on juba aastaid kõlbmatuid tibupoegi Loo alevikus elusast peast prügikasti heitnud. "Ringvaade" käis uurimas, kuidas elavad kanad Eggo munafarmis.

"Me püüame oma seriaaliga tabada 90ndate atmosfääri: mis tunne siis oli, kuidas kõike oli võimalik saavutada, kuidas ühiskond muutus, kuidas aeg möödus erakordselt kiiresti. Me mitte mingil juhul ei nostalgitse," ütles produtsent Paul Aguraiuja.

