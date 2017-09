Trad.Attack! siseneb USA muusikaturule

Bändi ajaloo pikimat ja tähtsaimat tuuri alustatakse New Mexico osariigis, kus lisaks teistele kontsertidele esinetakse ka mainekal maailmamuusika festivalil ¡Globalquerque!. "USA turule sisenemine on bändi rahvusvahelise karjääri arendamisel ülimalt oluline," lausus bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

Sügisene USA ja Tšiili tuur on Trad.Attack!-i jaoks seni suurim ning väga oluline. "Alustasime eelmisel aastal koostööd agentuuridega nii USA-s kui ka Tšiilis ning see tuur on kõigi osapoolte jaoks väga oluline samm edasi. Nagu iga asja puhul, ongi just see algus kõige raskem ja me ei oodanud, et nii kiiresti meievahelisest koostööst midagi sünnib. Aga juba peatselt sõidamegi ja kusjuures ametlike tööviisadega," rõõmustas Jalmar Vabarna.

Pärast kontserte New Mexicos ning Los Angeleses sõidab bänd Tšiili. Selle aasta veebruaris esmakordselt Tšiilis käinud ja väga sooja vastuvõtu osaliseks saanud bänd rõõmustab Ladina-Ameerika fänne kolme kontserdiga Conceptionis ja Santiagos. Külalisena Trad.Attack!-i Santiago kontsertidel astub üles Tšiili laululooja ja ülimalt andekas muusik Nano Stern, kes on ka Eestis, Viljandi pärimusmuusika festivalil korduvalt esinenud. "Nano on meie väga hea sõber ning ootame väga temaga lava jagamist Tšiilis, kus ta on suur staar," lausus Sandra Vabarna.

Trad.Attack!-i USA tuur jätkub Californias, kus esinetakse kaunis rahvuspargis Joshua Tree Music festival. Viimased kümme päeva veedab Trad.Attack! USA idarannikul. Kontserte antakse New Yorgis, Lakewoodis, Philadelphias, mainekas Kennedy keskuses Washingtonis ning tuuri lõpetab LEAF Festivalil Black Mountainis.

USA ja Tšiili tuuri toetab Ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS) projekti "Ansambel Trad.Attack! eksporditegevuse arendamine 2017–2018." raames.