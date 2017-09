Ootamatu üllatus: öölaulupeo saatejuht hakkas otse-eetris räppima

Öölaulupeo saatejuht Kristo Veinberg avaldas Põhja-Tallinna liikmetele, et on alati räppariks saamisest unistanud.

Veinberg astus otse-eetris julge sammu ja esitas Maia Vahtramäele ning Jaanus Saksale omakirjutatud räpiriimid. "Ka mina olen kunagi räppariks saada soovinud," avaldas noormees ETV2 otseülekandes.

Veinberg esitas saates kooliaastale pühendatud räpijupikese. "Ma arvan, et pead mingi biidimeistri leidma ja läheb küll," kommenteeris Saks saatejuhi etteastet.

Maia Vahtramäe rõhutas, et muusikuks saamisel tuleb väga palju harjutada, see on edu võti. "Tuleb teha seda, mida sa tahad teha ja mida sulle meeldib teha. Ei tasu kriitikuid kuulata, eriti neid isehakanud kriitikuid. Tasub ise olla kriitiline enda üle ja minna selle poole, mida sa ihaldad," lisas Saks.