Särin toob lavale Raplamaa parimad muusikud

Reedel avab muusikaprogrammi kammerkoor Head Ööd, Vend, mis sai alguse samanimelisest Uku Uusbergi diplomilavastusest, mille jaoks Pärt Uusberg oma venna palvel kutsus kokku projektkoori. Pärast viimase etenduse lõppu ei olnud kooslaulmise vaim kadunud ja otsustati jätkata regulaarse koorina. Koori tuumiku moodustavad aastaid Rapla Riinimanda koorides Urve Uusbergi käe all koos laulnud noored.

Muusikaprogramm jätkub Raplast pärit Siiri Sisaski värskeima plaadi "Kuristi kohal" kontserdiga. Julge helikeelega plaat on inspireeritud Uku Masingu luuletekstidest. "Uku luuletused on minu jaoks ühed sügavamad ja olulisemad, mida Eesti kirjanduses leida on. Tema vahetus ning maailma tunnetus on sedavõrd avardav, et ei tahaks uskuda, et inimene, kes tema loomingut mõttega loeb ja jälgib, sellest hingeliselt puudutamata jääks," lausus Sisask. Laval on lauljannaga ka kitarrist Robert Jürjendal ja bassist Peedu Kass.

Festivali esimene õhtu jätkub talendiga Aivar Surva kontserdiga, kus tulevad esitlusele lood tema debüütalbumi "Jinn" varamust. Raplas sirgunud muusiku instrumentaalpalad jutustavad jazzilikus võtmes tervikliku loo sellest, kuidas meis kõigis tekib vahel soov näha nähtamatut, piiluda kardina taha ja saada tundma maailma maagilisemat poolt. Aivar Survaga on laval Allan Järve (trompet, flüügelhorn), Kirke Karja (klaver) ning Indrek Mällo (basskitarr).

Öise vööndi avab kooslus Sten Olle Moldau ja ansambliga The Notes. Ühise kontserti näol on tegemist kohtumisega, kus vahetatakse muusikat, ideid ja mälestusi oma kodulinnast. Reedese päeva lõpetab Vaiko Eplik, kes astub seekord DJ puldi taha.

Laupäeval avab muusikaprogrammi värske pärimusmuusikat viljelev koosseis Heade Aegade Trio. Noored muusikud õpivad Viljandi kultuuriakadeemias ja pakatavad selle kooli elurõõmust ja vaimsusest. Järgmine bänd on Estbel, mis ühendab endas eesti ja belgia muusikat. Nende looming on mitmekesine ja värvikas pakkudes kuulamisrõõmu nii noortele kui ka vanematele. Pärimusmuusikat ja rokki ühendav Nikns Suns on tegutsenud juba üle üheksa aasta. 2011. aastal ilmus neil debüütplaat "Kuri koer" ning tänavu suvel nägi ilmavalgust teine kauamängiv "Urjoh, hunti!".

Laupäev jätkub rokkides. Ans Andur on Paide indie-rokk ansambel, mis loodi 2002. aasta veebruaris. Bänd on välja andnud seitse albumit ja töö käib kaheksanda albumiga. Viimane album "Öine Bingo" ilmus 2015. aastal ja sellega võideti ka parima Eesti alternatiivmuusika albumi auhind.

Müstilisele rajale viib järgmine muusikaprogrammi esineja SUMRA. Koosseisu näol on tegemist elektroonilist ambienti viljeleva Mick Pedaja uue projektiga, mis põimib erinevatest kultuuridest laenatud viisijuppe, noore muusiku enda loominguga. Laval on Mick Pedaja, Aivar Surva, Uku Kübar.

Teise kultuurifestivali Särin lõpetab kohalik räpi ja hiphopi talent MAAKUU. See on midagi tõelist. MAAKUU räägib asjadest, mis on päris. Kõik tema tunded, mõtted ja emotsioonid on ausalt ja ilustamata paberile pandud.

Raplas 15.–16. septembril 2017 toimuv kultuurifestival toimub juba teist aastat ning toob kaheks päevaks Kultuuriklubi BAAS-i ja Loomeruumi Raplasse mõnusa atmosfääriga olemise.

Eelmisel aastal pälvis festival SÄRIN Raplamaa aasta tegu 2016 peapreemia.