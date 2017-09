Laulja Maret Palusalu naljakast seigast: istusin pool loengut vales saalis

"Minu kõige naljakam juhtum oli see, et esmakursuslasena olid kõik loengud väga sassis. Ma läksin ühte loengusse, arvasin, et see on minu loeng ja alles poole pealt sain aru, et ma olen täiesti vales kohas," naeris Palusalu öölaulupeo ETV2 ülekandes.

Muusik Rasmus Rändvee tõdes, et temal ei ole tudengipõlves väga naljakaid seiku juhtunud. "Kõige nõmedam on see, et ajad, kus on tudengipõli, on minu jaoks ja järjest rohkematel noortel läbi. Kui ma kuulen oma vanemate lugusid, on need täis väga humoorikaid seiku. Nüüd on kõik nii laiali, mina elan ühiselamus ja seetõttu on legendaarne tudengielu üldse vahele jäänud," tõdes noormees.

Meelelahutuse asemel keskendub Rändvee pigem ülikoolis ärinduse erialale. "Ma käin Tallinna tehnikaülikoolis, bakalaureusega on nüüd lõpusirgel, aga kahjuks või õnneks mu ülikooliõpingud veel läbi ei ole," tõdes ta.

Ka Palusalu on pigem õpingutele pühendunud, kuigi proovib paar korda kuus siiski muusikale aega leida.