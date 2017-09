Rabavate kaalumuutuste poolest kuulus Christian Bale kogus filmiks taas kilosid

Christian Bale on mitmes filmis pidanud vaeva nägema suurte kaalumuutustega. 2004. aastal kaotas mees õunu ja tuunikala süües ligi 30 kilogrammi, et astuda üles linateoses "The Machinist". Oma muskleid on mees näidanud filmides "American Psycho" ja "Dark Knight". Õllekõhtu pidi mees viimati kasvatama filmi "American Hustle" jaoks, vahendas Independent.

Bale 2004. aasta filmis "The Machinist" Autor: outnow.ch

Uue filmi "Backseat" jaoks on mees taas tundmatuseni muutunud, sest kehastab kergelt ülekaalulist USA asepresidenti Dick Cheneyt. "Ma olen söönud palju pirukaid," avaldas näitleja pressikonverentsil.

"Backseat" esilinastus Toronto filmifestivalil. Filmis mängib Lynne Cheneyt Amy Adams, ekspresident George W. Bushi Sam Rockwell, Donald Rumsfeldi Steve Carell ja Nelson Rockefellerit Bill Pullman.

Christian Bale says he's been eating "lots of pies" to look like former VP Dick Cheney for upcoming film #VarietyStudio presented by @att pic.twitter.com/kc6jxINLZZ