Galerii: Margus Karu lähedased kogunesid tema pooleli jäänud raamatu esitlusele

Margus Karu (11.09.84 - 5.06.17) sulest on pärit üliedukas romaan "Nullpunkt", mille põhjal on loodud ka seriaal ja film. Karust jäi maha lasteraamatu "Hobune Henry unenägu" käsikiri. Suur hulk inimesi ühendas jõud, et see raamat Marguse mälestuseks ja paljude rõõmuks lugejateni tuua.

"Hobune Henry unenägu" on soe ja fantaasiaküllane lugu, mis julgustab nii suurt kui ka väikest lugejat seigeldes avastama oma tõelist olemust ja päris sõpru.

Juba täna õhtul kell 18 toimub Solarise Apollos esimene avalik esmaesitlus, kus raamatust räägivad avalikult Marguse sõbrad, kirjanikud Jim Ashilevi ja Eia Uus ning raamatu illustreerija, Britt Samoson.

ERR Menu kannab ürituse otse üle.