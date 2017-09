Maia Vahtramäe sõnelusest Facebookis: suured poisid, ise teavad, mis teevad

Homme esitletakse varalahkunud kirjaniku Margus Karu lasteraamatut "Hobune Henry unenägu". Teose illustraator Britt Samoson ütles, et on ise tulemusega rahul, kuid tahaks kuulda ka Karu arvamust.

Ka laval olles mõtleb Vahtramäe esinemisele, mitte bändiga seotud muredele. Öölaulupeol astus Vahtramäe üles esmakordselt. "See on minu jaoks täiesti uus kogemus. Ma ei ole varem laulnud," tõdes Vahtramäe.

Kogu tüli sai alguse sellest, kui raadiosaatejuht ja muusik Madis Aesma arvustas Põhja-Tallinna uut singlit "Olen valmis". Vahtramäe tõdes, et ei lasknud ennast kriitikast häirida. "Ma arvan, et kui ma nii elaks, siis ma ei saakski elada. Ma ei käi väga palju sotsiaalmeedias, seega ma ei tunne ennast puudutatuna sellest," kinnitas lauljatar.

