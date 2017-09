"Ringvaade" käis vaatamas, kuidas elavad Eggo munafarmi kanad

Augusti lõpus jõudis avalikkuse ette, et Tallegg on juba aastaid kõlbmatuid tibupoegi Loo alevikus elusast peast prügikasti heitnud. "Ringvaade" käis uurimas, kuidas elavad kanad Eggo munafarmis.

DAVA Foods munafarmis, mis müüb enda tooteid Eggo kaubamärgi alt, elab 55 000 kana. Farmi juhataja Georg Sapožnin selgitas, et ühes puuris elab 60 kana. "Puuri suurus on umbes kaks korda kolm meetrit, nagu näha, siis siin on ruumi ülegi."

"Puuri põhjad on kaldpinna all ja kui nad munevad, siis veerevad munad alla, siin on ka üks traat ees, et ei tuleks liiga suure hooga," sõnas Sapožnin ja tõi välja, et igas puuris on tagaosas olemas ka pesakastid, kus kanad saavad kodusemas keskkonnas munema minna.

"Meie kanad söövad samu viljatooteid mis meie, lisame sinna ka igasugu vitamiine, et muna oleks kvaliteetne," sõnas ta ja kinnitas, et see toit on ka inimestele täiesti söödav. "Pane suhu ja see on nagu hommikune müsli."

Pärast reportaaži munafarmis testisid saatejuhid Grete Lõbu ja Marko Reikop ka erinevusi poe-, talu- ja vabapidamisemuna vahel.