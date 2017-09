Kunstnik Karel Koplimets sõitis taaraparvega Soomest Eestisse

Karel Koplimets selgitas "Ringvaates", et taaraparve ehitamine võttis aega umbes kaks nädalat. "Me ehitasime seda ühes väikeses jahisadamas ning ma ei liialda, kui ütlen, et tunni aja jooksul käisid kuus-seitse seltskonda uurimas, mida me teeme," sõnas ta ja kinnitas, et inimesed olid siiski pigem positiivselt meelestatud.

"Mu enda ema ütles mingil hetkel, et ta ei taha sellest midagi teada, enne ehitamist küsis ta mult isegi murelikult, kas ma päriselt ka tahan sellist asja teha," tõdes kunstnik ja lisas, et teised pereliikmed olid vähem murelikud.

"Merereis Soomest Eestisse kulges üle ootuste hästi, Soome poolt oli alguses jube, kuna saarte vahelt välja sõites hakkas vastu tulema avameri ja suuremad lained, aga mingit sellist tunnet, et nüüd hakkaks põhja minema, ei olnud," nentis Koplimets ja tõi välja, et suurimad kahjud olid põlenud näonahk ja üks katkine näpp. "Paat pidas hästi vastu, ma vaatasin pärast, et üks purk oli lahti tulnud."

Omapärane taaralaev koosneb tema sõnul üle 5000 purgist. "Meil olid erinevad lähenemised, kuidas inimesteni jõudma, eriti aitasid eestlased, kes elavad Soomes," ütles ta ja lisas, et mingil hetkel nad sõitsidki Soomes ringi ja käisid inimestelt kottideviisi taarat toomas.

"Kõige mahukam töö oli purkide täitmine, kokku läks siia kümme kasti ehitusvahtu," tõi kunstnik välja ja meenutas, et algselt pidi karkass tulema palju väiksem. "Laeva mõõdud on praegu täpselt sellised, et seda ei peaks Soomes registrisse võtma," selgitas ta. "Enne pärisreisi tegime kolm-neli katsetust ning kui päris ausalt öelda, siis need olid palju jubedamad."

Taaralaeva nimega "Ale" saab oma silmaga näha kuni 28. jaanuarini Kumu näitusel "Rändurid. Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis".