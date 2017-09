Homme esitletakse varalahkunud kirjaniku Margus Karu lasteraamatut "Hobune Henry unenägu". Teose illustraator Britt Samoson ütles, et on ise tulemusega rahul, kuid tahaks kuulda ka Karu arvamust.

Tallinna tudengipäevad kestavad 11.-15. septembrini ning tänavu on nende teema "Kodu on seal, kus olen mina".

