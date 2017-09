Kristo Elias jäeti rappa huntide ja karude keskele

Elias jättis võttemeeskonna ja loodusuurijad raba äärde, et huntide ja karukoopa vahel üksi öö veeta. Seda, kuidas Elias hakkama sai, näeb juba täna õhtul "Osoonist".

Sander Loite veetis aga aega Ghana kaluritega Atlandi ookeanist kala püüdes. Saatejuht rääkis ETV saates "Terevisioon", et kalapüüdmise traditsioonid ulatuvad Ghanas sadade aastate taha.

Pärast Vladislav Koržetsi lahkumist on nii Loite kui ka Elias rohkem näoga eetris, samuti on oodata uusi rubriike. "Muutub üldpilt, kuna Koržetsit ei ole, siis teda me asendama ei hakka. Formaat ehk telesaade tervikuna on uuenenud," selgitas Loite.

Uues rubriigis "Tulevikutegija" tutvustatakse noori looduseksperte, kellel on terasem pilk ja süvendatud huvi looduse vastu ning soov looduskaitses sõna sekka öelda.

"Osoon" alustas sel sügisel 25. hooaega, saade on eetris esmaspäeviti kell 20.00.