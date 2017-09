Improteatrite festival Tilt annab võimu publikule

Lisaks tavaprogrammile jõuab seekord publiku ette ka mixer-programm, mille raames tuuakse igal õhtul lavale festivali töötoas valminud uus formaat. Selle loovad eri truppide liikmed, kellest enamik on kohtunud esimest korda festivalil. Mixershowd alustavad kõiki festivaliõhtuid ning nende raames toimuvad etendused on publikule tasuta.

