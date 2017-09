Galerii: Põhja-Dakota esindaja võitis esmakordselt Miss Ameerika tiitli

23-aastane Cara Mund valiti kauneimaks 51 osaleja seast, vahendas USA Today.

Mund on esimene neiu, kes Põhja-Dakota esindajana on võistluse võitnud. Miss Ameerikat valitakse juba 1956. aastast. "Minu eesmärk oli pääseda võistlusele ja pääseda parima kümne sekka. Põhja-Dakotast on seda suutnud seni vaid kolm tüdrukut. See tõestab vaid seda, et pole vahet, kust kohast sa tuled, kui sul on soov ja võimalus, suudad sa kõike," kommenteeris Mund.

Mund esitas võistluse talendivoorus jazz-tantsu Michael Jacksoni loo " The Way You Make Me Feel" saatel.

Esimeseks printsessiks sai Missouri esindaja Jennifer Davis ja teiseks printsessiks New Jersey eest võistelnud Kaitlyn Schoeffel.