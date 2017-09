Margus Karu lasteraamatu illustraator: sisimas usun, et ta on tulemusega rahul

"Ma ise olen eelkõige nii rahul, et see üleüldse valmis sai ja ma siiamaani ei ole päriselt adunud, et nüüd ongi midagi sellist, mida ma saan kätte võtta. Ma olen selle raamatuga väga rahul. Mul on hästi kahju, et Margust ei ole siin, et ta saaks mulle öelda, mis tema sellest arvab. Ma oma sisimas usun, et ta on sellega rahul," ütles Samoson "Vikerhommikus".

Enne surma jättis Margus Samosonile põhjaliku maketi, mis lehekülje täpsusega näitas, kuidas raamat ilmuma peaks. "Ta oli ise väga uhke selle üle. Põhimõtteliselt ta oli ise voltinud ja kleepinud kokku raamatulaadse asja, kus oli iga lehe peal tekst, pilt, kus see asub, mis seal toimub ja nii edasi," kirjeldas Samoson maketti, mille abil raamat lõpetati.

Hoolimata sellest tuli Margus Karu surm šokina ning raamatu avaldamine sattus küsimärgi alla. "Mu esimene mõte oli talle helistada ja küsida, et mis uudis see on, mis ma internetis näen, et see ei saa olla võimalik. Siis tuli veel mõtteid ja mõte sellest, mis minu saatusest saab selle raamatuga seoses. Kas ma peaksin edaspidi seda tegema. Küsimusi oli palju, aga ma ise ei tundud kunagi, et ma olen ise see inimene, kelle asi on seda ajama hakata," meenutas Samoson Karu lahkumist.

Lõpuks sai Samoson kõne Marguse sõpradelt, kes pakkusid raamatu lõpetamiseks abi. "Ma olin koheselt nõus, ma ei tundud, et pean mõtlemisaega võtma, vaid tundsin, et see on vaja ära teha. See tundus õige," tõdes Samoson.

"Hobune Henry unenägu" on soe ja fantaasiaküllane lugu, mis julgustab nii suurt kui ka väikest lugejat seigeldes avastama oma tõelist olemust ja päris sõpru. "Margus juba kohe alguses esimesel vestlusel rõhutas, et ta väga tahaks, et raamatuga kaasneks mingisugune helgus, maagia, vana hea muinasjuturaamatu vibe. Et oleks tunne, et see on igavikuline teos nii seest kui ka väljast," kirjeldas Samoson.

Igavikuline oli ka Margus Karu, kes alati oma elurõõmuga teistesse head tuju süstis. "Margus oli selline, et kui ta tuppa sisse astus ja sulle tere ütles, oli kohe hea tuju. Me tundsime võrdlemisi vähe aega, ma ei saa teda nimetada kahjuks oma parimaks sõbraks, me ei jõudnud sinnamaani, me olime tööalased tuttavad. Mulle väga meeldis temaga iga kord kokku saada, kuulata, mis tal öelda on. Mulle tundus, et ta oli alati kõiges väga siiras, mis ta tegi. Mulle väga meeldivad siirad inimesed," lisas Samoson.

Margus Karu lasteraamatu "Hobune Henry unenägu" esmaesitlus toimub teisipäeval, 12. septembril Solarise Apollo raamatupoes, ERR Menu teeb otseülekande.

Raamatust räägivad Marguse sõbrad: kirjanikud Jim Ashilevi ja Eia Uus ning raamatu illustreerija Britt Samoson.

Raamatu müügist saadava tuluga toetatakse loodavat Margus Karu sihtasutust, mis suunab raha heategevusse.

Otseülekanne raamatu esitluselt algab kell 18.00.