Varun Indiast: Eestis on parem ilm

Täna on vanavanemate päev ja seda tähistas ka saade "Hommik Anuga", kus oma soovitusi jagasid mitmed vanavanemad, kellest mitu rõhutas, et Eestis on noori vaja ja ära tasub käia vaid ajutiselt.

"Ma olen Lõuna-Hispaaniast ja seal on majades sees hästi külm," ütles ta. "Aga Eestis on siseruumides soe."

Jose Antonio Page Ramirez lisas, et me soovime alati täpselt seda, mida meil ei ole. Samuti rõhutas ta toasoojuse tähtsust.

Varun püüdis saatejuhile ka selgeks teha, et palavus ja päike ei ole tingimata mõnusad asjad. "Kui sa ei saa jalutada, sest hakkad higistama või kui kuum tuul puhub näkku, see ei ole tingimata tore," märkis Varun.

"Mulle Eesti ilm meeldib rohkem kui India oma," rääkis Varun Sikand. "Mulle meeldib talv, meeldib sügis. Ma usun, et eestlastele meeldib suvi rohkem kui talv, sest nad on sündinud selles ilmas, aga mulle meeldib talv rohkem."

