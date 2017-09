Sel aastal on The Notesi liikmed Noortebändi poolfinaalide õhtujuhid. "Mediteerime koos iga päev," kirjeldasid bändimehed, kuidas põnevaks ülesandeks valmistutakse.

"Tegelikult oli võit suur üllatus. Kuigi Lepatriinu korjas kõik eriauhinnad ära, oli mulje, et, kas tuleb peavõit ka talle. Ja ei tulnud,"meenutasid The Notesi liikmed aastatagust võitu ERR Menus.

Noortebänd 2016 võitja The Notes andis aasta pärats võistlust välja debüüt-EP "Lead My Mind" ning kinnitas, et võistlus andis juurde tutvusi ja pakkus melu.

