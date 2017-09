"Mul oli suvi täis esinemisi. Andis mega hoo sisse ja tuule tiibadesse. Noortebändil sain mina Jazzkaare, Intsikurmu ja Augustibluusi esinemiskutsed, mis olid kõik jumala head live'id. See annab seda hoogu juurde ja toob võimalusi," kinnitas Lepatriinu ERR Menule.

Ziggy Wildi solist Laura Prits meenutas, et kui tema Noortebändil 2013. aastal osales, oli võistlushirmu, aga ka parajalt adrenaliini. Tänavustele osalejatele soovitab ta aga iga hinna eest jääda iseendaks. "Enesekindel peab olema ja jääma iseendaks. Sa tead, mida sa teed, ja sa teed seda hästi," jagas Prits soovitusi.

Tänavused võistlejad on Pritsi sõnul silmapaistvamad kui varasematel aastatel. "Stiili poolest julgemad seekord, erinevad. Mul enda lemmikut veel ei ole kujunenud," tõdes ta.

Eelmisel aastal lubati võistlusel esmakordselt ka üksikosalejad, Lepatriinu hoiab pöialt just sooloartistidele. "See on veits jubedam kui muidu, aga ma tahaks loota, et mingisugused pärlid veel peidus on, aga enne peab live'is nägema," rääkis ta.