Sondas lastakse meelega end mesilastel nõelata

Sondas asub nimelt hiiglaslik mesitaru, mis näeb välja nagu pisut nooblim soojakuvagun. Transportida seda saabki ja sisse saab ka minna. Sees on 25 taru ehk peret, igas peres 10 000 mesilast, kokku seega veerand miljonit suminalinnukest, küllap mõni siia-sinna.

Apiterapeut (ja see on apiterapeut, mitte abiterapeut) Julia Volkova rääkis mesiniku valudest ja rõõmudest.

"Esimesed mesilased saime naabritelt ja need mesilased olid nii kurjad, muudkui nõelasid, ma mõtlesin, ju siis nii on vaja, ikkagi mesilased," meenutas Julia. Aga siis said nad sõbralikud mesilased. Aga nendel laseb apiterapeut ennast ja teisi sihilikult sutsata. Saatejuht Laura Kõrvits katsetas omal nahal.

"Need on ravimesilased," seletas Julia Volkova, "ja mul on oma meetodid."

See ravi on tuhandeid aastaid vana ja aitab põletike, allergiate ja muu jama vastu.

