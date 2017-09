Naismootorrattur: ma vihkasin metrood ja bussi

"Kas te oskate ette kujutada, et ühel ilusal pühapäevahommikul teie vanaema või ema tõmbab endale nahkpüksid jalga, paneb kiivri pähe ja istub mootorratta selga, ja ütleb: mul on aeg nüüd teele asuda, lapsed. Edaspidi hakkab teile pannkooke küpsetama või pesu pesema teie isa või vanaisa," rääkis Reet Linna. "Aga nii see siin täpselt on."

Saatejuht küsitles rattureid. Pat Thomson ja Sheonagh Ravensdale Suurbritanniast laususid esmalt, et rattasõit on lõbus asi, aga see pole ainus põhjus.

"Ma vihkasin maa alla metroosse minekut või ka bussiga sõitmist," ütles Sheonagh. "Sellepärast oli lahenduseks mootorratas."

Vaadake kokkutulekut ja kuulake intervjuusid videost.