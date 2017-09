Vana-Võromaal puhutakse suitsusaunakultuuri uus vana elu sisse

Veeroja oli üks neist tublidest, tänu kellele kanti Võrumaa suitsusaunatraditsioon UNESCO vaimse pärandi nimekirja. Vana-Võromaal arvatakse olevat umbes 3500 suitsusauna. Lammutamise asemel on neid hakatud korda tegema. Mooska talu perenaine on siiski murelik.

"Oluline on hoopis see, et me oleme kaotanud selle, mis nende hoonete sees ja ümber käib," sõnas Eda Veeroja. Nimelt oli saun pereelu keskpunkt ja saunaga seostus üüratult kombeid. Näiteks tuli palk seina metsalt küsida, mitte niisama saagida.

Vaadake saunaelu ja kuulake kombestikku videost.