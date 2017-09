"Õnne 13" viktoriin: kui hästi teavad sarja Anne Veesaar ja Ülle Lichtfeldt

Teie esimesed sõnad sarjas?

Anne Veesaar: "Kas keegi on kodus?"

Ülle Lichtfeldt: "Tere"

Õige vastus:

Anne Veesaar (1993): "See oli eelviimane paar. Neid silmi enam üles ka ei võta, auk on liiga suur. Et see sahtlinurk ka pidi ette jääma."

Ülle Lichtfeldt (1999): "Ma palun väga vabandust oma tormakuse pärast"

Kes oli Helgi Sallo eeskuju Alma rolli kujundamisel?

Anne Veesaar ja Ülle Lichtfeldt: "Tema enda ema"

Õige vastus: Helgi Sallo: "Ma olen tähele pannud, et Alma on natukene minu ema moodi. Ja kui mu ema elaks, ma pelgaks, et ta paneb pahaks, et miks ma teda mängin."

Ühe küsimuse esitas Allanit mängiv Raivo E. Tamm: mitu naist on Allan Petersonil olnud 24 aasta jooksul?

Anne Veesaar: 6

Ülle Lichtfeldt: nõustus Veesaarega

Õige vastus: 6

Rekvisiidiküsimus. Kellele kuulus mantel, mida eetris näha sai:

Anne Veesaar: Kaljo Kiisk

Ülle Lichtfeldt: Kaljo Kiisk

Õige vastus: Kaljo Kiisk

Mis võiks ollakõige kuulsam lause, mida iga eestlane teab Laine ehk Luule Komissarovi suust (kiiruse peale)?

Ülle Lichtfeldt: "Tšort paberi, pažalusta"

Õige vastus: "Tšort paberi, pažalusta"

"Õnne 13" alustab ETV-s homme, laupäeval kell 20.30.