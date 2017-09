ERR.ee video | Noortebändi korraldaja: sel aastal oli esmakordselt loobujaid

"Neid juhtumeid on väga harva olnud. Sel aastal on esimene kord, kus on olnud selliseid bände, kes on koosseisu muutnud või loobunud konkursil osalemisest. Enamasti nähakse selles väga suurt võimalust," rääkis Noortebändi produtsent Kristine Kebbinau ERR Menule.

Truman selgitas, et bändi loobumise korral võetakse järgmine võistleja pingereas. "Me oleme valmistunud alati selleks, et midagi võib meist mitteolenevalt juhtuda," põhjendas ta.

Igal aastal kandideerib võistlusele umbes poolsada artisti ja bändi, olles sellega üks suurimaid muusikakonkursse Eestis. Korraldajate sõnul on Noortebändi erinevuseks see, et võistlusel ei toodeta ainult välist kesta. "Ma usun, et meie tugevus ongi see, et me iga-aastaselt toimume ja inimeste hulk, kellega me tegeleme, on suurem," võrdles Truman Noortebändi Eesti Laulu ja Superstaarisaatega.

Noortebändil on aastate jooksul osalenud kümneid tuntud artiste nagu Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar, Grete Paia ja paljud teised. "Me toome kokku erinevaid muusikuid ja üldse ei ole hullu, kui võitjabänd ei ole kümne aasta pärast tegutsev bänd. Kui on kaks, kolm või neli muusikut, kes jätkavad oma karjääri, siis on juba võit olemas," ütles Truman, kes ei näe probleem, kui Noortebänd ei too Eesti muusikaareenile iga-aastaselt kümneid bände.

Tänavust võistlust iseloomustab Trumani sõnul sügavus, sest konkursil on bändid ja artistid, kes mõtestavad oma muusika sõnumit. "Meil on jazzimaik sellel aastal, meil on tervelt kolm bändi, kes teevad jazzisugemetega muusikat, meil on räppi ja elektrooniline muusika on see, mis on tõusev trend," lisas Kebbinau.

Noortebändi poolfinaalid toimuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus: 5., 6. ja 7. oktoobril. Finalistid kuulutatakse välja 13. oktoobril ning finaal toimub Kultuurikatlas 11. novembril.