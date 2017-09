Sam Smith naasis uue muusikaga

Briti muusik Sam Smith avaldas üle aastate uue singli "Too Good at Goodbyes".

Lugu on pärit tema tulevaselt stuudioalbumilt, mis on järjekorras teine. 2014. aastal avaldas mees debüütplaadi "In the Lonely Hour", vahendas EW.

Smith pole uusi lugusid avaldanud juba kaks aastat. Viimati ilmus tema sulest "Writing’s on the Wall", mis oli James Bondi "Spectre" tunnuslaul. Sama loo eest pälvis mees parima filmimuusika Oscari.

Smith vihjas uuele muusikale kuu alguses, jagades sotsiaalmeedias illustratsioone ja pealkirju.