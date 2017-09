Noortebänd 2017 poolfinalist Rainer Ild avaldas uue singli "I’m Okay", mis on Ildi senise loomingu kõige värskem näide artisti uuest elektroonilisest suunast.

"Muusika mida ma kirjutan väljendab isiklikke läbielatud hetki. Vahel tuleb varjata tundeid inimese ees, keda sa tegelikult hingepõhjani armastad," jutustas Rainer uuest loost.

"I’m okay" näol on tegemist artisti jaoks täiesti uudse kõlapildi katsetusega, mis erineb eelnevast loomingust oma meeleolu ning elektroonilisuse poolest. "Arvan, et olen leidnud enda jaoks uue helikeele," ütles Ild ise.

Rainer Ild astub üles Noortebänd 2017 poolfinaalis, kus on seekord jõud ühendanud trummar Sven Seinperega (Sounds of September, Eliot Ness). "Olen kaua laule sahtlisse kirjutanud, kuid nüüd on aeg sahtel kummuti küljest lahti rebida," ütles Rainer.

Rainer Ild on muusikalise kõrgharidusega 26-aastane Pärnust pärit laulukirjutaja. Tsiteerides Eesti TOP7 saatejuhti Siim Kera, siis ka "Eesti võimsam ginger/songwriter".