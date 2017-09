Melania Trumpi väljajäämine stiilseimate edetabelist pahandas fänne

Tabelis olid esindatud nii president Barack Obama kui ka endine esileedi Michelle Obama, vahendas Huffington Post. Michelle ja Barack Obama Autor: Reuters/Scanpix

Lisaks neile mahtusid listi veel lauljad Solange Knowles, Rihanna ja Harry Styles, korvpallur LeBron James, Kanada peaminister ja Prantsusmaa esipaar Emmanuel ja Brigitte Macron. Justin Trudeau Autor: Reuters/Scanpix

Paljude hinnangul oli Melania Trumpi listist väljajätmine väljaande kättemaks. Mõned nimetasid Vanity Fairi sotsiaalmeedias ümber Vainity Unfairiks ehk ebaõiglaseks.

"See, et Vanity Fair ei lisanud Melania Trumpi parimate riietujate edetabelisse, on puhas vimm. Te teate sama hästi nagu mina, et ta on väga stiilne," kommenteeris Twitteri kasutaja SouthernMom.

JeanJeanne säutsus lausa, et Melania Trump on planeedi stiilseim naine.

Please retweet if you disagree with @VanityFair who snubbed Melania Trump but honored Michelle Obama on the International Best Dressed List. pic.twitter.com/lWlWPGPhJc — Ben Owen, HRK ???????? (@hrkbenowen) September 6, 2017

@VanityFair Not having Melania Trump on best dressed list is pure spite. You know as well as I do she is best dressed PERIOD! #bestdressed — SouthernMom (@madams3196) September 7, 2017

The entire world knows that Melania Trump is the best dressed woman on the planet & everyone also knows what a rag Vanity Fair has become. — JeanJeanne (@idreamofjeannek) September 8, 2017

Vanity Fair's Snowflake's Best Dressed List. So predictable that you snubbed our beautiful First Lady, Melania Trump. — Thundercrat (@Thundercrat1) September 8, 2017

Trumpi perekonnast ei pääsenud stiilsete listi mitte ükski liige, nende hulgas jäi välja ka Ivanka Trump, kes on aastaid oma moeteadlikkusega silma paistnud ning juhib omanimelist moebrändi.