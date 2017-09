Vanemuise näitleja Alo Kurvits tervitas eestlasi Hiinast

Prooviperiood kestab kolm nädalat, etendused toimuvad hooaja avaetendustena 15., 16. ja 17. septembril Shanghai Grand Theatre’i laval.

Shanghai ooperimajas etenduva "Aida" muusikajuht ja dirigent on Xu Zhong, lavastaja ja lavakunstnik Jean-Louis Grinda, valguskunstnik Roberto Venturi, kostüümikunstik Francoiuse Raybaud, koreograaf Eugenie Andrin, koormeister Piero Monti, rahvusvaheline solistide koosseis.

"Vanemuise teatrile on suureks tunnustuseks, et meie koori on kutsutud osalema sellises maailmatasemel produktsioonis. Tegemist on lavastusmeeskonnaga, keda me ilmselt niipea ei suuda Eestisse midagi lavastama tuua," ütles Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson.

Ühtlasi laob seekordne koostöö tema sõnul vundamendi järgmiste projektide õnnestumiseks – läbirääkimised on alanud nii Vanemuise balleti gastrolliks Shanghais ja Pekingis 2018. aasta sügisel kui ka Eesti materjali lavastamiseks Eesti tantsijate ja Hiina lavastusmeeskonnaga Tartus aasta hiljem.