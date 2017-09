Selleks, et kõik Noortebändi konkursi raames toimuva kajastus ühest kohast leitav oleks, avab ERR Menu avaürituse järel 9. septembril Noortebändi erilehe.

Lisaks poolfinaliste tutvustavatele artiklitele hoiab leht huvilisi kursis võistluse sündmustikuga ning sealt leiab ka järgmise kahe kuu jooksul intervjuusid, varasemate aastate meenutusi ja arutlusi Noortebändi ning Eesti muusikamaailma teemadel. Sel laupäeval kell 15.20 kannab ERR Menu üle Noortebänd 2017 avaürituse, kus korraldajad räägivad selle aasta konkursist ja tutvustavad finaliste.

"Sellel aastal on jazz’i maik," ütles Noortebändi produtsent Kristine Kebbinau ERR Menule. Tema sõnul on tänavu kuulda varasematele hooaegadele sarnaselt räppi ja raskemuusikat, kuid nii nagu igal aastal, peegeldab Noortebänd parasjagu populaarsemaid stiile: sel sügisel on esindatud ka elektrooniline muusika. Korraldajate üllatuseks on aga 15-st bändist kolme loomingus kuulda jazz’i sugemeid.

Noortebändi finalistide loomingu salvestab Raadio 2 ning uusi hitte saab edaspidi kuulda ka raadiojaama playlisti vahendusel. Laulude salvestamise püüab aga videosse ETV2. Noortebändi konkursi olulisematest sündmustest on valmimas ka kokkuvõttev saade, mida saab õige pea näha ETV2 eetris.

Noortebändi poolfinaalid toimuvad Tallinnas, Pärnus ja Tartus: 5., 6. ja 7. oktoobril. Finalistid kuulutatakse välja 13. oktoobril ning finaal toimub Kultuurikatlas 11. novembril.