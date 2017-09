Video | Laste Vabariigis valitseks kuninganna ja lendaksid haldjad

Augusti alguses käis ERR.ee uudistamas Laste Vabariigis, mis oli end parajasti sisse seadnud Saku huvikeskuse õuealale. Laste Vabariik on elamustuur, mis peatus kevadel ja suvel enam kui viiekümnes kohas üle Eesti, et tähistada peagi saabuvat Eesti vabariigi 100. sünnipäeva. Täna toimub Laste Vabariik viimast korda, pakkides lava ja mängualad lahti Savernas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel