"Töörööbikud" toob ekraanile erinevalt sarnased ametid

Täna õhtul eetrisse jõudvas esimeses osas on kaks vahvat kokka, Jörgen ja Kaidar, kes hakivad ja viilutavad hommikust õhtuni. Jörgen seisab hea selle eest, et suure kauplusteketi kliendid saaksid pärast pikka tööpäeva koduse mekiga ühepajatoidu kiirelt kaasa haarata. Kaidar seevastu pakub Muhu saare kohalikele ja külalistele ootamatult särtsakaid Mehhiko maitseid.

Saate eesmärk on väärtustada erinevaid ameteid ja näidata nende telgitaguseid. Kas töö on elu sisu?

