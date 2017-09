ETV ekraanil stardib uudne smuutieksperiment

Riigikaitsekomisjoni esimees ja endine kaitseminister Hannes Hanso avaldas, et tema ja abikaasa Riina perre on sündimas kuues laps.

Katsejänesed veetsid nädala spaas, kus nad said toituda ainult smuutidest ja läbisid treeninguprogrammi ühes jooga, jalutamiste ja ujumisega. Neid nõustasid iga päev hinge- ja trennieksperdid. Osalejaid kaaluti-mõõdeti, kuid võeti ka põhjalikud analüüsid, et jälgida näitajaid ka organismi sügavamates kihtides.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel