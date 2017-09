Raivo E. Tamm plaanib juba uut triatloni: olen paljudele eeskujuks

Järgmine Ironman on Tammel plaanis 4. augustil 2018 ja see on juba täispikk triatlon, kus distantsid on kaks korda pikemad.

Kogu senise sportimise juures on Tamm kehakaalust 18 kilo maha saanud.

"Otepää võistlus sai läbi ja siis oligi selline tühjus hinges, et kas nüüd tõesti on kõik läbi. Aga minu treener Ain-Alar Juhanson on öelnud, et hea eeskuju programm toimis väga hästi. Ma olen olnud väga paljudele inimestele eeskujuks. Mitte ainult suurtele, paksudele õllekõhtudega meestele, vaid, olen kuulnud, et isegi koolilastele," rääkis Tamm.

Nii tegi Juhanson Tammele ettepaneku projekti jätkata järgmise täispika Ironmani läbimisega.

"Selle tegi ta mulle enne, kui ma olin Otepääl selle poolpika läbinud. /---/ Tal oli järjekordselt mind väga lihtne ära rääkida, sest ma tõesti tundsin hinges väikest kurbust, et kas nüüd ongi kõik läbi," lisas Tamm.