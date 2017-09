Islanders -- see on neli tükki Eesti metalli, tutvustavad bändiliikmed end Soundcloudis. Kuidas kõlab soulmetal Saaremaalt?

Bändi kuuluvad: Teet Land - vokaal

Jakob Saare - kitarr

Ekke Kaarel Rand - basskitarr

Sander Lindmäe - trummid

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Kitarrist Jakob ja trummar Sander kuulasid põhikoolis 24/6,5 ühendriikide ansamblit Guns N Roses ja tahtsid tulevikus sama ägedad olla ning hakkasid koos musitseerima. Aeg liikus edasi, Jakob läks gümnaasiumisse, kus ta kohtus ülejäänut praegust kooseisu ja hakati koos palju nalja tegema.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Islanders - Saaremaa posisd.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Nali ja naer

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Nagu ikka õeldakse siis suurim inspiratsioon on elu ise. #deepaf Tõsiasi on see, et meile lihtsalt meeldib kogu protsess.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Mari Ausmees, Pärt Uusberg, Tõnis Mägi.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Kord metsade ja põldude vahel proovi tehes jäime ilma öömajast ja kõige loogilisem otsus oli teha kohaliku bussipeatuse katusele lõke, millele järgnes puukuuris virna otsas magamine, aga kuna halud ei ole kõige pehmemad, siis ka uni ei olnud kõige pikem. Liikusme edasi ja leidsime igavese lõkke, kus millegi pärast põletati mähkmeid. Lõkke ümber vaatasime päikesetõusu. See on esimene asi, mis pähe tuleb. Meil on koguaeg karneval.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Võidu toob see, et me paneme oma muusikasse ja etteastetesse reaalset ja robustset emotsiooni.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Kõik osalejad teevad oma asja hästi ja on ka festivali raames tugevad konkurendid.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Suurim saavutus on see, et me oleme kõik parimad sõbrad ja teeme kõike eelkõige lustiga.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Praeguste plaanide kohaselt peaksime 2027 sept. olema Tokyos.