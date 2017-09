Riigikaitsekomisjoni esimees ja endine kaitseminister Hannes Hanso avaldas, et tema ja abikaasa Riina perre on sündimas kuues laps.

YouTube'i keskkonda on üles laetud humoorikas videoklipp, kus on välja lõigatud ETV saatest "Suud puhtaks" kõik hetked, mil inimesed ütlevad sõna "tegelikult".

