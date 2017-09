Galerii: Veneetsias linastus Penelope Cruzi ja Javier Bardemi uus film

"Loving Pablo" on Hispaania draama, mille lavastas Fernando León de Aranoa. Film esilinastus Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil ning jõuab sügisest kinodesse.

Filmi peaosas säravad Javier Bardem, kes kehastub narkoparun Pablo Escobariks. Penélope Cruz astub kinolinale ajakirjaniku Virginia Vallejona, kes oli Escobari armuke aastatel 1983 kuni 1987.

"Ma tahtsin portreteerida päris Pablo Escobari ja see on hirmutav. Ta oli inimene, mitte masin. Ta ei olnud idee, vaid isiksus," rääkis Bardem väljaandele Hindustan Times, mis väljakutseid Kolumbia kuulsaimaks narkoärimeheks kehastumine nõudis. Filmiks valmistudes vaatas Bardem sadu videoid, et näha, millised on Escobari maneerid ja olek.

