Draama festivalil esinevad Chalice, Vaiko Eplik ja Miljardid

Riigikaitsekomisjoni esimees ja endine kaitseminister Hannes Hanso avaldas, et tema ja abikaasa Riina perre on sündimas kuues laps.

Laupäeval, festivali lõpupeol Genialistide klubis, esineb ansambel Miljardid. Kontserdile eelneb Binaarpoeesia, mis on teatraalide Riina Maidre, Taavet Janseni, Katrin Pärna, Peeter Rästase, Ruckuse ja arvuti koostöös sündinud luule. Hilisõhtul tantsutavad külalisi Genialistide klubi ja Draama plaadikeerutajad Karl Edgar Tammi (Must Kast), Kashel (Genialistide klubi), Sander Põllu (Draama festival), Illimar Vihmar (Draama festival), Veiko Tubin, Katrin Pärn (Tartu Uus Teater), Martin Tikk (Viljandi kultuuriakadeemia XI lend), Kaspar Aug (Generaadio) ja Villem Varik (qq festival, Viljandi loomemajanduskeskus, Mulks).

