Kaheksa kuud pärast George Michaeli surma ilmus postuumselt tema uus singel

Enne surma 2016. aasta lõpus tahtis George Michael anda välja plaadi "Listen Without Prejudice Vol. 1" uusversiooni, mille raames võttis ta ka ühendust Nile Rodgersiga, et töötada koos loo "Fantasy" kallal, vahendas NME. Plaadi uusversioon, kus peal on värske singel, jõuab kuulajateni 20. oktoobril.

Michaeli õed Melanie ja Yioda tõid välja, et nad soovivad edaspidigi jagada tema loomingut, et "tuua rõõmu läbi tema erakordselt kauni muusika". On kinnitatud, et George Michaeli varasalvedes peaks olema kolm seniavaldamata albumit.

Muusik George Michael (25.06.1963-25.12.2016) suri 53-aastasena loomulikku surma. Ta maeti pärast mitmeid kuid kestnud lahkamist Highgate surnuaeda Põhja-Londonis.