Go Away Bird avaldas muusikavideo uuel albumil kõlavale loole "Coca Cola"

Go Away Bird lasi välja uue singli ja muusikavideo "Coca Cola".

"Coca Cola" on esimene singel Go Away Birdi järgmisel aastal ilmuvalt teiselt plaadilt. "Laul, ma loodan, rõhutab meie elu ja meie maailma absurdsust. Aga see ei tähenda, et sel kõigel üldse mõtet poleks," ütles laulu autor Stanislav Bulganin.

Laulu salvestas ja miksis Tartus Östuudios heliprodutsent Martin Kikas. Gabriela Liivamägi kaunid pildid monteeris videoks kokku bändi paljude videote autor Jüri-Illimar Reinberg-Shestakov.

Go Away Birdy debüütalbum "Sleep on it" oli käesoleva aasta EMA nominent parima debüütalbumi kategoorias. Bänd annab üle pika aja kontserdi sel laupäeval Von Krahlis koos Ans. Anduri ja Haldiga.