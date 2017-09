Galerii: Prints George alustas kooliteed

George'i saatis esimesel päeval kooli tema isa prints William ning kooli ees tutvuti algkoolide direktori Helen Haslemiga, kes väikese printsi klassiruumi toimetas, vahendas Huffington Post.

Printsi esimeselt koolipäevalt puudus tema ema hertsoginna Katherine, kes alles hiljuti oma kolmandast rasedusest teada andis. Naine kannatab rasedusaegse iivelduse käes, mistõttu tühistas ta ametlikel üritustel osalemise.

Täna hommikul avaldas Kensingtoni palee oma Twitteri lehel armsa meenutuspostituse, kus olid fotod prints Williami ja tema venna Harry esimesest koolipäevast.

Take a look at The Duke and Prince Harry on their first days of school ???? pic.twitter.com/RkL1MUbC4Q