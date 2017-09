Piers Morgan katkestas saatekülalise solvangu tõttu intervjuu

Morgan sattus kriitikatule alla, kui kutsus nädala alguses saatesse ennast geide ravitsejaks nimetava Michael Davidsoni. Mees nimetas end endiseks geiks, kes lõpetas geisuhete praktiseerimise, kui mõistis, et see on "patt".

Pärast saadet tekkis tuline arutelu, kas telekanal ITV oli vastutustundetu, kui andis Michael Davidsonile sõna. Vaatajad saatsid eetikanõukogule üle saja kaebuse juba enne, kui intervjuu eetrisse jõudis.

Päev hiljem kutsus "Good Morning Britain" saatesse LGBT kogukonna eestkõneleja Patrick Strudwicki, kes geikogukonna seisukohta peegeldas. Intervjuu kiskus aga ruttu tuliseks. "Ma austan sind ja arvan, et sa teed selles valdkonnas tähtsat tööd, kuid ma lihtsalt ei nõustu sinuga," vastas Morgan saatekülalise väidetele.

Strudwick ei jäänud aga vastust võlgu. "See on seetõttu, et sa oled muutunud. Sa olid varem ajakirjanik ja nüüd oled lihtsalt eneseimetleja. Sa enam ei paljasta inimesi, vaid lihtsalt karjud nende peale ja seal on suur erinevus," ütles Strudwick.

Morgan otsustas seepeale intervjuu katkestada. "Patrick, ma proovisin sind austada, kuid sina ei vastanud samaga. Me lõpetame intervjuu, palju edu ja mul on kahju, et see nii lõppes," ütles Morgan.

Morgan, kes on tuntud oma julgete väljaütlemiste poolest, tekitas mõlema intervjuuga palju vastuolu, mis ka sotsiaalmeedias peegeldus. "Kellelegi ei peaks ütlema, et nende identiteet on miski, mida saab ravida," säutsus LGBT heategevusorganisatsioon Stonewall.