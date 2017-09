Björkiga koostööd teinud Manu Delago: sooviksin musitseerida Maarja Nuudiga

Londonis resideeriv austerlane Manu Delago on maailmakodanik, kes tuuritab mööda ilma nii oma ansambliga kui ka nimedega nagu Björk, Anoushka Shankar ja The Cinematic Orchestra. Eestis võis teda kohata 2015. aasta Jõulujazzil ning seda kontserti meenutab ta hea sõnaga. Kahe aasta jooksul on ta valmis saanud albumi "Metromonk" ning esitleb seda Sügisjazzil Kumu auditooriumis.

Kaunikõlalist instrumenti hang-trumm teab ja tunneb ta sama hästi kui oma peopesa ning oskab selle kaudu luua muusikat, mis võib ühel hetkel viia helimaastikule unelema ning teisel hetkel Berliini maa-alusesse klubisse ennastunustavalt tantsima.

Manu Delago ootab Eestisse tagasitulekut. "Mäletan, et eelmisel kontserdil Eestis oli alguses supervaikne, ning mõtlesin, mis nüüd lahti on, kas kuulajatele ei meeldigi. Pärast kontserti publikuga kohtudes ning autogramme andes sain aga nii palju positiivset tagasisidet. Tundus, et tegelikult läksid inimesed väga sügavale muusikasse, rohkem enda sisse ja vaikne kuulamine oli väga austav," meenutab muusik.

Enne albumit "Metromonk" loomist uuris mees enda kuulamisharjumusi ning leidis, et vastavalt oma tegemistele ja tujudele valib vastavalt kas midagi ilusat ja vaikset, või siis läheb jooksma ja vajab tujutõstvat, siis valib tempokama ja elektroonilisema muusika. Midagi valjemat. "Mu enda albumid on samamoodi varieeruvad. "Metromonki" puhul ongi albumil justkui kaks poolt. Natuke nagu topeltalbum. Esimene pool on vaiksem, sürreaalsem ja atmosfääriline. Teine aga elektrooniline ja tantsuline. Sümboolselt on vaiksem albumipool minu kodu Alpides ja mägedes, kus on vaikne ning kus saan oma akusid laadida. Teine pool on mu teine kodu Londonis, mis on urbanistlik ja elektriline."

Hindab koostööd

Töötades mitmete muusikute ja ansamblitega, hindab Manu Delago väga koostööd. "Ma naudin õppimist läbi koostöö. Igast koostööst saab midagi kaasa võtta. Eriti, kui see on muusik ja inimene või asi, kelle/mille kohta palju enne seda ei tea. See on kindlasti Anoushka Shankari, Björki jt-ga. Nad on väga loovad inimesed ning seda väga erinevates žanrites. Anoushka puhul just klassikalise muusika taust. Björgi puhul aga popi ja elektroonika mõjutused. Kõik inspireerivad ka mu enda muusikat. Need vormivad sinust selle, kes sa oled." Koostöös sitarimängija Anoushka Shankariga andsid nad üheskoos albumi "Land of gold" välja, mille raames tuuritati üle maailma ning nomineeriti ka prestiižele Grammy auhinnale. Album on inspireeritud praeguse aja oma kodu ja turvalise paiga leidmisest. See esindab kõigile tuttavat ning universaalset tunnet, et leida sisemine rahu, tõde ning aktsepteeritud olla.

Ka oma uuel albumil "Metromonk" kuuleb mitmeid külalissoliste. Lisaks andekale briti lauljale Douglas Darele, kes samuti Eestis Jõulujazzil üles astunud, leiab ka teisigi: "Mul on hea meel, et geniaalne prantsuse trompetimängija Eric Truffaz albumil mängib. Ta on legend ja olen tema albumeid palju kuulanud." Albumi avaloos "A step" laulab ka Inglismaal tõusev multiinstrumentalistist talent Pete Josef, kes lisaks oma sooloprojektile on tuuritanud ka artistidega nagu Roni Size ja Kelis. Nii albumil kui kontserdil lisab värvi Delago pikaaegne bändikaaslane lauljanna Isa Kurz.

Uued koostööd sünnivad kohtumistest. Põnevaid inimesi, kellega Delago tulevikus koos töötada loodab, on mitmeid ning üks neist ka Eesti artist on Maarja Nuut. "Olen teda näinud kaks korda ning ta on suurepärane. Kindlasti sooviksin kunagi temaga midagi koos luua." Kõige enam võlub muusikut see, kuidas Nuut oma instrumenti, loopimist ja häält kasutab – kogu tema lavaline olek on tervik.

Tulevik on põnev ja töörohke. Hetkel on pooleli projektid Zürichi ja Münheni orkestritega. Järgmisel aastal plaanib Manu Delago tuuritada aga omaenda väikse orkestriga. "Anname välja akustilise versiooni "Metromonkist". Käin hea meelega elektrooniliste ja akustiliste-orkestraalsete projektide vahet ning tundub, et järgmine ongi akustiline aasta."

See, kuidas kõlab album "Metromonk" praegu, on võimalus kuulda ning kogeda juba peagi 11. septembril Kumu auditooriumis.