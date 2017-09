Rõuge vald tegi Eestis ainulaadse nimemonumendi

Rõuge valla inimesed lahendasid enda jaoks küsimuse, kuidas teha nii, et koduvald oleks silmapaistev ja meeldejääv - nimelt otsustati, et tehakse Eestis ainulaadne valla nime monument.

Nüüd tervitavadki Rõuge külastajaid ja kohalikke elanikke 1,5 meetri kõrgused ja 1,5 tonni raskused kollased Rõuge nimetähed, mida saab vajadusel viia just sinna, kus toimuvad valla kõige olulisemad sündmused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rõuge kooli õpilane Jan Markkus Võsumägi selgitas, miks vallal nimemonumenti vaja on.

"Selleks, et näidata kui uhke Rõuge on selle üle, kus me elame. Rõuge on selles mõttes väga uhke, et siin on näiteks Eesti sügavaim järv ja siin on igasugu asju näiteks ja siin on palju legende selle koha kohta ja," rääkis ta.

"See on nagu selles mõttes lahe, et saab hästi palju tegevusi teha, siia saab ronida ja see annab sulle jõudu ka rohkem," lisas Rõuge õpilane Lisette Raudsepp.

Natuke üle 10 000 euro maksma läinud nimemonumendi valimisele aitas kaasa omapoolse annetusega üle 250 vallakodaniku.

"Võib öelda, et see on meeskonnatööna sündinud idee, mis leidis hästi kiiresti toetust. Kui see idee välja hõigati, siis rahvas tuli sellega kiiresti kaasa," kinnitas Rõuge valla arendusnõunik Jaanus Mark.

"Minu meelest on see nii vinge, kui üks koht pöörab tähelepanu sellele, kuidas ta ka väljapoole paistab, sest sellele, kuidas seestpoolt asjad on, on juba tähelepnu piisavalt pööratud ja pööratakse edasi ka. Mulle väga meeldib," rääkis Rõuge valla elanik Grethe Rõõm.

Teisaldatav monument on tehtud Eesti Vabariik 100 kingitusena.