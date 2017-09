Marju Länik esitas sünnipäeva eel "Ringvaates" saja aasta hitti

Länik rääkis veel saates, et talle keegi konkursivõidust ette ei teatanud. Raadio 2 palus intervjuule, öeldi, et "Karikakral" läks väga hästi. Võit aga oli Läniku jaoks suur üllatus.

Länik ütles, et "Karikakar" ei olnud tema esimene hitt.

"Aga see on laul, mida ma olen kõik need aastad laulnud./---/ Absoluutselt igal kontserdil. See ei ole lihtsalt võimalik, ilma selle lauluta ära ei lasta."

Äsja andis Länik välja uue pala pealkirjaga "Süda silmades".

Stuudiointervjuu: