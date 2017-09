Vikerraadio sügishooaeg toob uued saated ja värskenenud programmi

Sel laupäeval, 9. septembril kell 10.10 alustab Vikerraadio uue saatega – "Peresaade" räägib perest, paarisuhtest ja kõigest sellega seonduvast.

"Miks pere on inimese jaoks nii tähtis? Millised on perekonnaelu faasid? Millega arvestada mesinädalate faasis, millega siis, kui sünnivad lapsed, kui nad kasvavad suureks ja kodust lahkuvad? Miks suhted ja pered lagunevad? Kas selle vastu on rohtu või ongi see ajastu märk? Kas arm roostetab? Mõtiskleme, mida lapsed vajavad, et kasvada eluterveks, empaatiliseks ja toimetulevaks. Räägime naistest ja meestest, seksist ja seksuaalsusest, ämmadest ja emaarmastusest, lahutusest ja kärgperedest, armastusest ja sõprusest ehk siis elust enesest, koos kõigi tema võlude ja valudega," tutvustas plaanitud teemasid saate autor, hinnatud pereterapeut Katrin Saali Saul, kel töökogemust hingeprobleemide ja suhete sasipundarde harutamises üle kahekümne aasta. Saate toimetaja on Ingrid Peek, helirežissöör Anna-Maria Kurrel.



Neljapäeval, 7. septembril kell 14.05 kõlab Vikerraadio eetris Mirko Ojakivi intervjuu vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga.

Argihommikute äratajana jätkab Taavi Libe, värske uuendusena rõõmustavad "Vikerhommiku" kuulajaid uued rubriigid: "Vana kuld" annab kuulajaile võimaluse alustada päeva armastatud muusikalegendide hommikuste lemmiklauludega – sel nädalal kõlavad eetris R2 Saja Aasta Hiti võitja Marju Läniku valitud palad, järgmisena rõõmustavad kuulajaid Ivo Linna, Voldemar Kuslap, Tõnis Mägi ja teised. "Vana kulda" kuuleb esmaspäevast neljapäevani kell 9.35.

Kui esmaspäeviti jätkab "Keelesäuts", siis teisipäevast neljapäevani kell 7.25 on keelehuviliste ja sõnamänglejate rõõmuks eetris säutsupääsuke, kalamburist ja Johannes Aaviku Seltsi liige Keiti Vilms rubriigiga "Sõnasäuts", kus ta tõstab iga päev esile üht eestikeelset uudis- või unarsõna, aavikismi või muidu mehkat (tore, mõnus, vahva) sõnaleidu, selle sõna seletust, etümoloogiat ja kasutamisvõimalust.

Rahvakalendri tähtpäevi ja huvitavaid kombeid tutvustab "Vikerhommiku" kuulajatele rubriigis "Rahvatarkus" pärimuse uurija ja kandja Ahto Kaasik.

Reedeti ja nädalalõpuhommikutel äratavad kuulajaid Märt Treier, Anu Välba, Margit Kilumets ja Meelis Süld.

Jaanuaris alustanud ja kuulajate südamed võitnud Sten Teppani saate "Käbi ei kuku..." uus hooaeg algab pühapäeval, 10. septembril kell 10.10, saate avakülalised on Katrin Karisma ja Piret Krumm.

Vikerraadio kuulajate üks lemmiksarju "Kuula rändajat" seikleb sel hooajal maades, kus on palju kõrbeid, rohtlaid ja mägesid, kuid vähe metsa. Hooaeg kannab nime "Laia maailma avaratel maastikel". Rännumees Hendrik Relve alustab teekonda Aasiast, Mongoolia avarustest, rändab Austraalias, Aafrikas, Etioopias ja Sudaanis. "Kuula rändajat" pühapäeviti kell 14.05.

Sügishooajal 2017 keskendub Vikerraadio mõistagi ka kohalike omavalitsuste valimistele. "Uudis+" raames jõuab enne valimisi kuulajateni erirubriik "Valimisnõunikud", mis aitab orienteeruda valimiste eelses infotormis ning kus oma ala eksperdid annavad aru, kas ja mida väljareklaamitud valimisloosungitest on üldse võimalik teostada. Enne valimisi toimuvad Vikerraadio otse-eetris valimisdebatid Pärnus, Tartus, Tallinnas. Debattide eestvedajateks on Arp Müller, Lauri Varik, Mirko Ojakivi.

Vikerraadio ei unusta ka spordisõpru, igapäevaste spordiuudiste kõrval pakub uuenenud "Spordipühapäev" veelgi põhjalikumaid arutelusid ja laiemaid teemakäsitlusi. Kord kuus on eetris Tiit Karuks oma tabava kommentaariga. 10. oktoobril on otseülekanne jalgpallikoondise viimasest MM-valikmängust Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Jätkuvad kõik populaarsemad saated "Müstiline Venemaa", "Samost ja Ruussaar", "Rahva teenrid", "Reporteritund", "Järjejutt", "Eesti lugu", "Huvitaja", "Õhtujutt lastele", "Töövari", "Loetud ja kirjutatud", "Labor" ja paljud teised armastatud sarjad.

