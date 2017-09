Rõuge valla inimesed lahendasid enda jaoks küsimuse, kuidas teha nii, et koduvald oleks silmapaistev ja meeldejääv - nimelt otsustati, et tehakse Eestis ainulaadne valla nime monument.

2018. aasta jaanuaris alustab ETV eetris "ENSV" 11. hooaeg, mille seas on ka 100. juubeliepisood. Selles märgilises osas liitub sarja näitlejaskonnaga Ita Ever, kellest saab Feliks Kargu kehastatava Aadu pruut.

Ansamblist Go Away Bird tuntud Bulganin tõlkis vene keelde Marju Läniku legendaarse laulu "Karikakar", mis möödunud nädalal pärjati ka Raadio 2 saja aasta hiti tiitliga.

