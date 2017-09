Ansamblist Go Away Bird tuntud Bulganin tõlkis vene keelde Marju Läniku legendaarse laulu "Karikakar", mis möödunud nädalal pärjati ka Raadio 2 saja aasta hiti tiitliga.

Länik tunnistas, et on "Karikakart" vene keeles esitanud omal ajal ka Venemaal. "See on täiesti teistsugune. Ma just mõtlesin selle peale, et siis saab hästi hea tõlke sellele laulule, kui inimene oskab nii eesti kui ka vene keelt, siis ta tabab mõlemat teksti. Siis tuleb väga-väga hea," kiitis Länik eetris kuuldud versiooni.

Länik ei välista, et võtab Bulganini versiooni tulevikus oma repertuaari. "See on niivõrd hea praegu Stasil tehtud, et mitte miski ei takista mul teinekord ka nende sõnadega seda laulu esitada," arvas Länik.

Bulganin rääkis, et tema versioon sündis veerand tunniga. "Kui refrään on olemas ja see kõlab hästi, siis tuleb kergesti," kommenteeris mees pala.

Uue versiooni näol on tegemist omamoodi sünnipäevakingiga Marju Länikule, kes 7. septembril tähistab 60. sünnipäeva.

Venekeelsed sõnad:

Ромашка

Розы пьянящий дурман, лилий невинность и шарм

Я не знаю, дарил ты зачем?

Вянет тюльпанов букет

Вот и мимоз уже нет

только холод на сердце моем

только холод на сердце моем

Полюбил не полюбил

Спросила у ромашки я снова

Полюбил не полюбил

услышать бы заветное слово

Цветок мой белоснежный сердце я тебе отдала

С надеждою молю, чтоб лепестки ответили да

Может расскажете мне как вам расти на песке

может всё это только мечты

Я и не знаю сама кто мне на свете судьба

только сердцу тревожно в груди

только сердцу тревожно в груди

Полюбил не полюбил

Спросила у ромашки я снова

Полюбил не полюбил

услышать бы заветное слово

Цветок мой белоснежный сердце я тебе отдала

С надеждою молю, чтоб лепестки ответили да