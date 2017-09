"Pealtnägija" esitles Eesti abielupaari purjereisi ümber maailma

Eluohtlikud intsidendid kesest tühja ookeani, kokkupõrked tundmatute tsivilisatsioonide ja loodusjõududega, inimvõimete piiride pidev kompamine –see on vaid lühike kokkuvõte IT-spetsialistidest Briti ja Viljari kaks aastat kestnud ümbermaailmareisist, millesarnast pole teadaolevalt läbi teinud ükski eesti naine.

31 aastat tagasi matkatrennis kohtunud Britt ja Viljar on kirglikud rändurid. Nooruses käidi suusa, jalgsi- ja mägimatkadel NSV Liidu avarustes, hiljem juba Kesk- ja Põhja-Euroopas. Ühe Hispaania retke käigus 2000ndate alguses sattusid Britt ja Viljar jalutama romantilises Barcelona jahisadamas, kus avanenud vaatepilt võlus esimesest hetkest.

"Vaatasime neid jahte ja neid õnnelikke inimesi, kes kõndisid oma toidukottide ja asjadega oma jahtide peale. Ja teisi, kes seal istusid kokpitis, jõid oma veinikest ja sõid snäkke seal ja mõtlesime, et küll on inimestel ilus elu. Tahaks ka niimoodi," rääkis Britt Tulit.

Paar aastat hiljem ostsid nad oma esimese jahi, millega hakati purjetamist harjutama Tallinna lahel. Hiljem kandis tuul neid juba Soome ja Rootsi, lapsed said täiskasvanuks ning hakkas idanema mõte maailmale tiir peale teha.

Suur mereretk algas 15. augustil 2015. Britile ja Viljarile jäid Pirita kailt järele lehvitama tütar Monika ja poeg Kaspar.

Vaprad eestlased võtsid aukartustäratava teekonna ette sisuliselt kõige väiksemat sorti purjekaga, millega ümber maailma on võimalik seilata. Järgmised kaks aastat veetis abielupaar nagu silgud pütis.

Läänemerelt loksus alus läbi La Manche´i väina Atlandi ookeanile ja sealt edasi Kariibi mere ja Panama suunas. Britt ja Viljar leppisid juba enne reisile asumist kokku, et võtavad maailmavallutusplaani tükk tüki haaval, et mitte arutult riskida.

Väikse Teakita kapteniks oli 48-aastane Viljar, neli aastat noorem Britt oli madrus. Ühel hetkel oli Britt juuksur ja habemeajaja, järgmisel hetkel puhastati üheskoos paadi põhja.

"Pealtnägija" sai kitsaid olusid omal nahal kogeda päev enne maailmareisi lõppu Dirhami sadamas, kui Britt tutvustas saatetiimile Teakita eluruumides valitsevaid olusid.

Isegi lihtne kohvivalamine on merel loksuval paadil paras vägitükk. Vahel maandus kausis kokkusegatud pannkoogitainas köögisahtlite vahel või kukkus sootuks terve pliit hingedelt maha. Britt ütles, et liialdamata läks kõik, mis minna sai, reisi jooksul katki.

"Kaks korda ärkasime öösel üles selle peale, et külmkapp läks põlema. Õnneks ta jõudis kärsata nii, et tossu oli kõik täis, aga suurt leeki ei olnud. Oleks leek olnud, siis meil olid tulekustutid olemas, aga nii nagu päästeparvega, nii on ka nendega, et hea kui nad on, aga veel parem, kui neid vaja ei ole."

Päästeparve õnneks vaja ei läinudki ja Tulitide sõnul ei tundnud nad terve reisi vältel kordagi oma elu pärast tõsiselt hirmu.

Huvitavate kultuuridega tutvus abielupaar maailma väga erinevais paigus. Samuti nägid Britt ja Viljar ainulaadseid vaatemänge alates tuld purskavatest vulkaanidest, lõpetades suudlevate pingiviinidega ja muude eksootiliste tegelastega, keda muidu oleme harjunud nägema vaid loomaaias. Kuid kõige emotsionaalsemad olid need hetked, kui pärast kuu aega kestnud merereisi hakkas horisondil pisikese täpina taas paistma mõni saareke.

"Väga ilus moment oli, kui lõpuks hakkasid Markiisaared paistma. Et, noh, oled sellest lugenud ja unistanud ja need ongi nüüd Markiisaared," rääkis Viljar Tulit.

Et koduigatsus maha ei murraks, külastasid Britti ja Viljarit reisi vältel nende lähemad sõbrad ja sugulased, lapsed koguni kaks korda. Helistati väga harva, enamasti suheldi kodustega sõnumite, blogipostituste ja e-kirjade vahendusel.

15.augustil 2017 täitus südika eesti abielupaari kaua igatsetud unistus. Pärast 40 000 meremiili, 731 päeva ehk kahte aastat seilas Teakita taas Tallinna lahel.

Mitu jahti olid tähtsa päeva puhul Britile ja Viljarile pidulikult vastu sõitnud ja kodusadamas ootas eestlasi lahtirullitud punane vaip.