Galerii: Tuleval aastal ekraanile jõudvas "ENSV" juubeliosas saab näha ka Ita Everit

2018. aasta jaanuaris alustab ETV eetris "ENSV" 11. hooaeg, mille seas on ka 100. juubeliepisood. Selles märgilises osas liitub sarja näitlejaskonnaga Ita Ever, kellest saab Feliks Kargu kehastatava Aadu pruut.

Juubeliepisoodi stsenarist Gert Kiiler kinnitas ERR Menule, et on pikka aega soovinud Ita Everit sarja mängima saada ja nüüd sai see lõpuks teoks. "Olen väga õnnelik selle üle, et meie niigi väga tugev näitetrupp sai nüüd veel justkui kirsi tordi peale."

Ta tõi ka välja, et roll sai spetsiaalselt Itale kirjutatud ning see, mida ta võttaplatsil nägi, oli just see, mida ette kujutas. "Nad on Feliks Kargiga suurepärane ja särav paar."

Gert Kiileri sõnul pühendatakse "ENSV" 100. osa Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale.

Hoia end kursis "ENSV" tegemistega Facebooki ja ETV lehe vahendusel.